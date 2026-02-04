Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τις αγωνιστικές υπηρεσίες του Μούσα Σισοκό στον αγώνα της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο νεοαποκτηθέντας Μούσα Σισοκό αποκλείστηκε από την αποστολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος. Ο Γάλλος μέσος δέχθηκε μία κλωτσιά στην προπόνηση και αισθανόταν ενοχλήσεις μετά το τέλος της.

Εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και η διάγνωση είναι ότι έχει ένα οίδημα (πρήξιμο) το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά». Η κατάστασή του – και ενόψει Ολυμπιακού θα αξιολογηθεί ξανά.