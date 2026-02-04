Έπειτα από έκτακτο ΔΣ στην ΕΠΟ πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή της έδρας του τελικού και επελέγη το Πανθεσσαλικό στάδιο.

Αρχικά ως προς τον τελικό του Κυπέλλου ίσχυε ότι θα γινόταν στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026. Για τον τελικό υπάρχει το άρθρο 15 στην προκήρυξη για τον τελικό. Ανέφερε ότι ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 2025/2026 θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ο.Α.Κ.Α..

Σε κάθε περίπτωση όμως η Εκτελεστική Επιτροπή (ΔΣ) της ΕΠΟ δύναται να αποφασίσει αλλαγή έδρας με απαραίτητη προϋπόθεση το γήπεδο να πληρεί τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή του τελικού αγώνα. Έτσι και έγινε. Σε έκτακτο ΔΣ στην ΕΠΟ το πρωί της Τετάρτης ελήφθη η απόφαση ο τελικός να γίνει στο Πανθεσσαλικό διότι τα έργα στο ΟΑΚΑ δεν θα επέτρεπαν στην ΕΠΟ να έχει τον επιθυμητό αριθμό των φιλάθλων (για το μας αυτό).