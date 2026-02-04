Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις τοποθετήθηκε ο Βίκτωρας Μοντζέλλι στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής και τον Παύλο Πανταζόπουλο.

Ο διευθυντής σύνταξης του Newsbeast στάθηκε στο τοξικό πολιτικό σκηνικό που έχει στηθεί. Ένα σκηνικό το οποίο δημιουργεί περισσότερο συνθήκες πόλωσης και λιγότερο συνθήκες συνέργειας μεταξύ των κομμάτων. «Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια συνεργασία, το πολιτικό θερμόμετρο είναι στο κόκκινο».

Σχετικά με τα μηνύματα που συνεχίζουν να στέλνουν Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Β. Μοντζέλλι σχολίασε: «Τα τελευταία χρόνια και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν κάνει περισσότερες παρεμβάσεις από ποτέ και θα συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο, προσπαθώντας να κατακρίνουν τα κακώς κείμενα που υπάρχουν -κατά τη γνώμη τους- από την κυβέρνηση». Και συμπλήρωσε: «Από την άλλη, το ρεπορτάζ αναφέρει πως από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ρίχνουν κάποιες γέφυρες επικοινωνίας προς στο περιβάλλον των δύο πρώην πρωθυπουργών».

Στην ερώτηση του Παύλου Πανταζόπουλου για τις δεξαμενές μέσα από τις οποίες θα αντλήσουν ψήφους Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού, ο Βίκτωρας Μοντζέλλι είπε: «Τα δύο κόμματα θα ταρακουνήσουν το πολιτικό σκηνικό και θα ανακατέψουν την τράπουλα. Ένα σημαντικό ποσοστό όπως είδαμε και στην τελευταία δημοσκόπηση, το 58% θα ψηφίσει τιμωρητικά. Με ψήφο διαμαρτυρίας. Θεωρώ ότι και οι δύο περιπτώσεις, αλλά περισσότερο σε αυτή της κυρίας Καρυστιανού, θα σηκώσουν ψηφοφόρους από τον καναπέ, οι οποίοι είχαν επιλέξει την αποχή από την κάλπη την τελευταία φορά. Και οι δύο θα πάρουν ψήφους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δημιουργώντας προβλήματα πρωτίστως στο ΠΑΣΟΚ, αλλά απ’ όσα βλέπουμε βάσει δημοσκοπήσεων, προβλήματα θα δημιουργηθούν και στην κυρία Κωνσταντοπούλου και δεξιότερα της Δεξιάς».

