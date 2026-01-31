Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σοβαρό πρόβλημα των υψηλών ενοικίων πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου απέναντι από το κτίριο του ΕΒΕΑ, όπου διεξάγεται το 43ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν το Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών καθώς και άλλες συλλογικότητες και φορείς, στέλνοντας μήνυμα κατά της στεγαστικής επισφάλειας και της ακρίβειας.

Με κεντρικό σύνθημα «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την οργή μας», οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν τις «άγριες συνθήκες επιβίωσης» που βιώνουν οι ενοικιαστές, οι οποίοι βλέπουν τεράστιο μέρος του μισθού τους να εξανεμίζεται για τη στέγαση.

«Στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο κόστους ενοικίου στην Ευρώπη, φτάνει το 45% του εισοδήματος»

Για τους λόγους της κινητοποίησης μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency η Τόνια, η οποία περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην αγορά ακινήτων, ζητώντας ρητά πλαφόν στα ενοίκια.

Το μεγαλύτερο κόστος ενοικίου στην Ευρώπη σε σχέση με το μέσο μισθό

«Είμαστε εδώ σήμερα που απέναντι διεξάγεται το συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, της Ένωσης Ιδιοκτητών, για να αναδείξουμε το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα των ενοικίων», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ξέρουμε ότι στη χώρα μας πλέον έχουμε το μεγαλύτερο κόστος ενοικίου στην Ευρώπη σε σχέση με το μέσο μισθό. Έχει φτάσει το 45%. Χιλιάδες άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν ένα σπίτι με ένα ενοίκιο εφικτό. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για την παραγωγή κοινωνικής κατοικίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στο μηδέν στην παραγωγή κοινωνικής κατοικίας».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των «μαύρων λιστών» που, όπως λέει, προωθεί η πλευρά των ιδιοκτητών: «Και οι ενοικιαστές, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα, και που η ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να γίνει ακόμη αυστηρότερο προς όφελός της, δηλαδή ζητάει να εφαρμοστεί αυτό που λέμε ‘μαύρη λίστα’ ενοικιαστών, ένα κατάπτυστο κατά την άποψή μας μέτρο, θα κάνει τις συνθήκες ακόμη χειρότερες».

Όσο για τα αιτήματα των διαδηλωτών, η Τόνια ήταν ξεκάθαρη: «Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει έλεγχος των ενοικίων, να υπάρξει πλαφόν ενοικίων, να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να πετάνε τους ενοικιαστές έξω για να κάνουν τα σπίτια τους Airbnb. Και φυσικά ζητάμε να υπάρξει παραγωγή κοινωνικής κατοικίας ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στο πρόβλημα της έλλειψης στέγης».

Σε ερώτηση για το ύψος του πλαφόν που διεκδικούν, τόνισε: «Να μην υπερβαίνει για κανέναν άνθρωπο το ενοίκιο που πληρώνει το 20% του μισθού του».

«Όχι» σε fast-track εξώσεις και τουριστικοποίηση

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών Αθήνας εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην ΠΟΜΙΔΑ, κατηγορώντας την ότι στο συνέδριό της, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, επιχειρεί να «ευλογήσει τα γένια της» και να θέσει νέους στόχους για «ληστρική τακτική» εις βάρος των ενοικιαστών.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τα αφηγήματα περί «κακοπληρωτών ενοικιαστών» και αντιδρούν στα αιτήματα των ιδιοκτητών για φοροελαφρύνσεις, κρατικές επιδοτήσεις ανακαίνισης και πλήρη απελευθέρωση της αγοράς.

«Για τους εκμισθωτές μας τα σπίτια μας είναι απλά ΑΤΜ για να βγάζουν παρασιτικά ένα έξτρα μηνιάτικο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Σωματείο, τονίζοντας πως η σχέση ιδιοκτήτη-ενοικιαστή είναι μια άνιση σχέση εξάρτησης.