Για το τηλεοπτικό του μέλλον και αν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον ΣΚΑΪ ρωτήθηκε ο Χρήστος Φερεντίνος από τους δημοσιογράφους σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο. Το συμβόλαιο του παρουσιαστή με τον σταθμό λήγει το καλοκαίρι και όπως ανέφερε μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια συζήτηση προς το παρόν για την ανανέωσή του.

«Ακόμα δεν ξέρω να σου πω κάτι. Ολοκληρώνεται όντως το καλοκαίρι, θα συζητήσουμε με τον ΣΚΑΪ και θα δούμε. Έχω την πρόθεση να παραμείνω» απάντησε ο Χρήστος Φερεντίνος και όταν ρωτήθηκε αν θα επιθυμούσε να κάνει κάτι άλλο διαφορετικό πέρα από τηλεπαιχνίδι εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει: «Θα δούμε».

Ο ρόλος του έρωτα στη ζωή του

Ο Χρήστος Φερεντίνος ρωτήθηκε και για το ρόλο που έχει παίξει ο έρωτας στη ζωή του.

«Ο έρωτας πάντα μεταμορφώνει, που πολλές φορές σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα, όχι μόνο με άλλα μάτια αλλά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Με πολλά μάτια μάλλον, πολύχρωμα. Και ξαφνικά όταν φεύγει αυτό ή όταν ο ένας εκ των δύο αποσύρεται -γιατί χρειάζονται δύο για να συμμετέχουν στον έρωτα-, τότε έρχεται το σκοτάδι πολλές φορές. Το λέω βιωματικά αυτό, έτσι; Δεν το λέω απλώς επειδή το έχω διαβάσει» απάντησε ο Χρήστος Φερεντίνος.