Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γυναίκες που «πρωταγωνίστησαν» σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εμπρησμούς των τελευταίων ετών στην Κρήτη.

Οι δύο γυναίκες που έβαλαν φωτιά σε καφετέρια του Ηρακλείου, τραυματίστηκαν και έφυγαν… φλεγόμενες από την καφετέρια.

Στο φως της δημοσιότητας έχουν βγει τα εντυπωσιακά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προϊόν της επαγγελματικής, μεθοδικής και ιδιαίτερα προσεκτικής δουλειάς του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Στη δικογραφία γίνεται λόγος για το συμβάν το οποίο είχε γίνει στις 5:30 το πρωί, τον Νοέμβριο του 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, αναφέρεται ότι συναυτουργοί για τη συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή τον εμπρησμό, είναι και δύο γυναίκες.

«Συναυτουργοί, για την πράξη που έλαβε χώρα την … 2019 και περί ώρα 05:30 σε επιχείρηση καφέ στην οδό … αριθμό … στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ιδιοκτησίας… Με βάση την αυτοψία που ενεργήσαμε καθώς και το προανακριτικό υλικό, η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια (εμπρησμό από πρόθεση) με τη χρήση εύφλεκτου υγρού (αμόλυβδης βενζίνης) από δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά που γνώριζαν/κινούνταν στον χώρο της επιχείρησης (χωρίς την πίεση χρόνου αφού προηγήθηκε χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του χώρου περί των 17-18 λεπτών) αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η βίαιη εκτόνωση (έκρηξη) εκρηκτικών αερίων καυσίμου που δημιουργήθηκαν στον χώρο της επιχείρησης μετά από έκθεσή τους σε φλόγα».

Ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία σύμφωνα με δικαστικές πηγές, γίνεται και στους κινδύνους που προκλήθηκαν από την εμπρηστική ενέργεια: «Η υπηρεσία μας επιχείρησε στο συμβάν πραγματοποιώντας κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συγχρόνως προχώρησε σε εκκένωση των υπερκείμενων ορόφων από τους ενοίκους λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και την έκκληση μεγάλης ποσότητας καπνού – αιθάλης και ακτινοβολίας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η επιχείρηση διέθετε σύστημα συναγερμού, σύστημα καμερών (εικόνας) ασφαλείας που κάλυπτε τον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, πυρανίχνευση, ανίχνευση κίνησης/διάρρηξης, πλην όμως ο ιδιοκτήτης είχε δώσει προφορική εντολή στη μοναδική υπάλληλό του κατά τις τελευταίες μέρες λειτουργίας, να μην ενεργοποιεί τον συναγερμό την τελευταία εβδομάδα ενώ μετά από δική του εντολή, είχε αποσυνδεθεί και το καταγραφικό το οποίο κατέγραφε εικόνα από τις κάμερες εντός της επιχείρησης.

Σε βιντεοληπτικό υλικό που κατάσχεσε η υπηρεσία μας από γειτονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης, διακρίνονται δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά να εισέρχονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης έχοντας κλειδί στην κατοχή τους, να βρίσκονται εντός της επιχείρησης για 17 – 18 λεπτά περίπου, χωρίς να τους απασχολεί το γεγονός ότι ο χώρος έχει συναγερμό και κάμερες σε εμφανές (ορατό) σημείο, γεγονός που δηλώνει τη γνώση τους ότι το σύστημα συναγερμού και καταγραφής εικόνας στην επιχείρηση δεν λειτουργούσε.

-Να σημειωθεί πως όπως προκύπτει από την εξέταση του οπτικού υλικού, η μια εκ των δύο δραστών εκτελεί κατά διαστήματα βίαιες κινήσεις στο κάτω μεταλλικό τμήμα της πόρτας εισόδου της επιχείρησης όπου βρίσκεται και η κλειδαριά, με απώτερο σκοπό να φανεί ως διάρρηξη – παραβίαση για παραπλάνηση των Αρχών, ενώ κατά την αυτοψία, η κλειδαριά της εισόδου βρέθηκε κλειδωμένη κατά μία στροφή (πύρος κλειδαριάς) και όχι κατά δύο στροφές όπως μας κατέθεσε κατηγορηματικά ότι κλείδωνε πάντα και κλείδωσε την προηγούμενη ημέρα η υπεύθυνη και μοναδική υπάλληλος της επιχείρησης.

Η εντυπωσιακή έκρηξη

Σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία, ακολούθησε η έκρηξη στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενες γυναίκες. Η μία τραυματίστηκε στο πόδι, η οποία διέφυγε τρέχοντας ανατολικά μέσα από υπαίθρια επιχείρηση, ενώ η δεύτερη συνεργός, φλεγόμενη (μετά από μετάδοση της φωτιάς στα ρούχα της και πάνω – κάτω άκρα της) διέφυγε τρέχοντας νότια, διασχίζοντας την οδό … ».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ένα από τα δύο άτομα αναγνωρίστηκε από τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά τις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων. «Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από μάρτυρες ότι τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά της συντρόφου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης η οποία ονομάζεται …».

Επίσης, αναφέρεται ότι εκτός από τις μαρτυρικές καταθέσεις, η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο ανέφερε ότι «η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει ασφαλιστεί η επιχείρηση.

Επίσης μας ανέφερε ότι η μία από τις δράστιδες αναγνωρίστηκε από το οπτικό υλικό που παραθέσαμε στις υπαλλήλους της επιχείρησης κατά την προανάκριση και δεν είναι άλλη από τη σύντροφο του ιδιοκτήτη, με το όνομα …».

Τα γάντια στα χέρια

Τα στελέχη του Ανακριτικού Γραφείου της Π.Υ. Ηρακλείου, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν την υπόθεση, ενημέρωσαν συναδέλφους τους στην Αθήνα προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, αφού η εμπλεκόμενη που αναζητούσαν διαμένει στην Αττική.

Πράγματι, η φερόμενη ως δράστιδα του εμπρησμού και φίλη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, «προσήλθε στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης Αθηνών φορώντας γάντια και μετά από σχετική ερώτησή μας όπου της ζητήθηκε να μας υποδείξει τα άνω άκρα της, διαπιστώθηκε ότι φέρει σημάδια σε αυτά που παραπέμπουν σε εγκαύματα, τα οποία τα δικαιολόγησε ως σημάδια από τροχαίο ατύχημα που είχε με μηχανάκι, χωρίς να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και της ζητήθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι δεν ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης το επίμαχο διάστημα, αλλά βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της».

Οι Αρχές ζήτησαν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του συγκεκριμένου φίλου της κατηγορούμενης, και διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν στην περιοχή που είχε αναφέρει στους πυροσβέστες, όταν τον ρώτησαν τι έχει να πει για τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης φίλης του.

Η συνέχιση της προανάκρισης αποκάλυψε και την ταυτότητα της δεύτερης γυναίκας, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον εμπρησμό.

«Από το προανακριτικό υλικό και την άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν στοιχεία για την ταυτότητα της δεύτερης γυναίκας (συναυτουργός) η οποία φέρεται να είναι η … η οποία σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εισήλθε στην Γ΄ Ορθοπεδική Κλινική του ΚΑΤ – Αττικής με θλαστικό τραύμα στο πίσω μέρος του σώματος (συνέπεια της έκρηξης και ενός σιδερένιου δοκού που εκσφενδονίστηκε και την τραυμάτισε, όπως διαπιστώσαμε σε οπτικό υλικό που εξετάσαμε από το σημείο της πυρκαγιάς/έκρηξης και βάσει αυτού προβήκαμε σε αναζήτηση σε νοσοκομεία τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα).

Η προαναφερθείσα είχε κοινοποιήσει φωτογραφία στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“ μετά την άφιξή της στο Ηράκλειο, από το λιμάνι της πόλης την …, αφού όπως προέκυψε από την προανάκριση, ταξίδεψε από Πειραιά προς Ηράκλειο την … και από Ηράκλειο προς Πειραιά την ….

Σημειώνεται ότι η κράτηση έγινε και πληρώθηκε “τοις μετρητοίς“ από την στο ταξιδιωτικό γραφείο …, το οποίο βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής. Η κράτηση αφορούσε δύο εισιτήρια στο κατάστρωμα, ενώ το δεύτερο εισιτήριο κόπηκε στο όνομα … με σκοπό την παραπλάνηση των Αρχών».

Στο ΚΑΤ με άλλο όνομα

Η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη οδήγησε τους πυροσβέστες μέχρι το ΚΑΤ. Στο συγκεκριμένο σημείο της δικογραφίας, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αναφέρεται: «Σε έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι η … νοσηλεύτηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ για 4 ημέρες. Η παραπάνω ασθενής αναγνωρίστηκε από φωτογραφικό υλικό προερχόμενο από τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“, το οποίο εξάγαμε και αποστείλαμε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ με σχετικά έγγραφά μας.

Το νοσοκομείο στην απάντησή του ανέφερε ότι η προαναφερθείσα δήλωσε στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή της ότι ονομάζεται … Από έρευνα που διενεργήσαμε στους λογαριασμούς τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “facebook“, διαπιστώσαμε ότι είναι φίλες, καθώς έχουν αναρτήσει και κοινή φωτογραφία όπου είναι μαζί».