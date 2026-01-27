Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, έπειτα από την προσωρινή διακοπή που προκλήθηκε από καθίζηση του οδοστρώματος, λόγω θραύσης κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, όπου άνοιξε «κρατήρας» στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία, με τη χρήση εκσκαφέα, προχώρησαν στην αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα, προσωπικό του Δήμου ρύθμιζε την κυκλοφορία, η οποία πλέον διεξάγεται κανονικά και χωρίς προβλήματα.