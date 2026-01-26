Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με την ένδειξη «Red Code», βρίσκονται από σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου), Ξάνθης και Ροδόπης λόγω της κακοκαιρίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις που θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα της Τρίτης 27/01.

Το μέτωπο μετατοπίζεται ανατολικά

Το κύριο σώμα της κακοκαιρίας κινείται πλέον προς τα ανατολικά τμήματα της επικράτειας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η σημερινή ημέρα (26/01) χαρακτηρίστηκε από μια εντυπωσιακή ηλεκτρική δραστηριότητα με χιλιάδες κεραυνούς σε στεριά και θάλασσα. «Οι περισσότεροι κεραυνοί έχουν πέσει μέσα στη θάλασσα και πλέον εκεί έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή προς τα πιο ανατολικά της χώρας», επισημαίνει η ίδια, δίνοντας έμφαση στην προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί σε Θράκη, Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Πάντως, τα νέα για την ακτοπλοΐα είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούν και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 με 7 μποφόρ την Τρίτη, γεγονός που θα επιτρέψει την ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Τρία διαδοχικά κύματα μέχρι την Κυριακή

Η εβδομάδα αναμένεται άστατη, καθώς το τρέχον σύστημα είναι μόνο το πρώτο από τα τρία που θα μας απασχολήσουν. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, «τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή». Οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα εντοπιστούν στη δυτική Ελλάδα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ την Πέμπτη και το Σάββατο οι νοτιάδες θα ενισχυθούν ξανά φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παρά τη συχνότητα των βροχών, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, κατά 3 έως 6 βαθμούς. Αυτό σημαίνει πως τα χιόνια θα περιοριστούν αποκλειστικά στα ορεινά, ενώ για την Αττική δεν προβλέπονται ακραία φαινόμενα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 16 βαθμούς.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και «μαλακός» Φεβρουάριος

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Δήμους και τις Περιφέρειες για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Όσο για τη συνέχεια, τα προγνωστικά στοιχεία που επικαλείται ο κ. Τσατραφύλλιας δείχνουν ότι η είσοδος του Φεβρουαρίου θα γίνει με ιδιαίτερα ήπιο και «μαλακό» καιρό, αφήνοντας πίσω τις όποιες ακρότητες των προηγούμενων ημερών.