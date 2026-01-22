Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε σήμερα ο Αρκάς, με ένα σκίτσο όλο νόημα.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει τους ανθρώπους να εμφανίζονται ως άβουλα όντα, πρόθυμα να πιστέψουν και να ακολουθήσουν χωρίς σκέψη. Μέσα σε αυτό το κενό κρίσης, σύμφωνα με το σκίτσο του Αρκά, βρίσκουν «πάτημα» αστρολόγοι, πολιτικοί και παπάδες, οι οποίοι μιλούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

«Αστρολόγοι, πολιτικοί, παπάδες!… Κανείς δεν έχασε επενδύοντας στη βλακεία σας!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκίτσο.

Συγκεκριμένα, ο Αρκάς θέλει να εμβαθύνει στο γεγονός ότι κινούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους φόβους του κοινού τους, έχοντας ως τελικό στόχο το προσωπικό τους όφελος. Η δύναμή τους δεν προέρχεται από τη σοφία τους, αλλά από την αδυναμία του κοινού τους. Έτσι, ο Αρκάς δεν σατιρίζει μόνο τους «τρεις ρόλους», αλλά κυρίως τη στάση των ανθρώπων που τους επιτρέπουν να υπάρχουν.