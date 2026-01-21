Ακυρώνονται δρομολόγια στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα-Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350, 11351, 11352, 11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.