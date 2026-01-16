Με το βλέμμα στραμμένο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων εμπορικών προοπτικών για τους Έλληνες παραγωγούς, η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The B2B Fine Food Exhibition προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της. Από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών δίνει το ετήσιο ραντεβού του, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με τη στρατηγική δικτύωση.

Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 300 εκθέτες με μεγάλη ποικιλία premium προϊόντων. Οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις για νέες συνεργασίες.

Η εμπειρία του επισκέπτη εμπλουτίζεται φέτος με εξειδικευμένες ενότητες:

«Μαγειρεύουμε Ελλάδα»: Ο Γιώργος Τσαπάρας και καταξιωμένοι chef μαγειρεύουν ζωντανά, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα.

Ο Γιώργος Τσαπάρας και καταξιωμένοι chef μαγειρεύουν ζωντανά, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα. ΝΕΟ Honey Bar: Μια νέα ενότητα αφιερωμένη στο ελληνικό μέλι, με υπεύθυνο τον Νίκο Μπάρτζη, όπου οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ποικιλομορφία του προϊόντος μέσα από επαγγελματικές γευσιγνωσίες.

Μια νέα ενότητα αφιερωμένη στο ελληνικό μέλι, με υπεύθυνο τον Νίκο Μπάρτζη, όπου οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ποικιλομορφία του προϊόντος μέσα από επαγγελματικές γευσιγνωσίες. Wine Walk: Η ειδικά σχεδιασμένη πλατεία οινογευσίας με υπεύθυνο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, που αναδεικνύει τα εκλεκτά κρασιά της έκθεσης και τις ελληνικές ποικιλίες.

Η ειδικά σχεδιασμένη πλατεία οινογευσίας με υπεύθυνο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, που αναδεικνύει τα εκλεκτά κρασιά της έκθεσης και τις ελληνικές ποικιλίες. Olive Oil Bar: Ανακαλύψτε τα μυστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με υπεύθυνο τον Γιάννη Καρβέλα.

Ανακαλύψτε τα μυστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με υπεύθυνο τον Γιάννη Καρβέλα. Βραβεύσεις AFFA: Ζήστε από κοντά τα Athens Fine Food Awards με υπεύθυνο τον Χάρη Τζαννή, που έχουν πλέον καθιερωθεί ως από τους σημαντικότερους θεσμούς γαστρονομικής αριστείας στην Ελλάδα.

Η 12η ΕΞΠΟΤΡΟΦ δεν αποτελεί απλώς μια έκθεση, αλλά μια ζωντανή πλατφόρμα ανάπτυξης που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο προβολής των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος της κορυφαίας γαστρονομικής συνάντησης, όπου η επιχειρηματική καινοτομία συναντά την παράδοση, δημιουργώντας τις βάσεις για το μέλλον του κλάδου.



