Η HELL Energy είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με δύο ολοκαίνουργιες, χειμερινές limited edition γεύσεις που ήρθαν να δώσουν μια γλυκιά νότα στην περίοδο των γιορτών. Με νέα προσέγγιση, μακριά από τις καθιερωμένες φρουτώδεις γεύσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, η εταιρεία παρουσιάζει το HELL Apple Pie και το HELL Candy Cane – δύο απολαυστικές, χειμερινές προτάσεις που υπόσχονται να μας ξαφνιάσουν με τον πιο γλυκό και γιορτινό τρόπο.

Το HELL Apple Pie, με τον κλασικό συνδυασμό μήλου και κανέλας, δημιουργεί μια cozy και οικεία πρόταση που μας μεταφέρει στην πιο όμορφη περίοδο του χρόνου. Ιδανική για τους χειμερινούς μήνες, αυτή η μοναδική γεύση προσθέτει μια γιορτινή πινελιά στην καθημερινότητά μας, μετατρέποντας κάθε γουλιά σε μια μικρή, απολαυστική έκπληξη.

Από την άλλη, το HELL Candy Cane μυρίζει… Χριστούγεννα! Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικό γλυφιτζούρι, που απεικονίζεται και στη συσκευασία, δίνει τη γεύση του σε ένα ρόφημα που προσφέρει μια δροσερή και γλυκιά απόδραση. Αυτή η limited έκδοση αποτελεί μία από τις πιο συναρπαστικές εκπλήξεις της σεζόν: ελαφριά αλλά γεμάτη χαρακτήρα, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να μπείτε αμέσως στο γιορτινό κλίμα.

Και οι δύο γεύσεις της HELL Energy περιέχουν 32mg/100 ml καφεΐνη και 5 διαφορετικούς τύπους βιταμίνης Β, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε κάθε στιγμή της ημέρας. Παράλληλα, δεν περιέχουν καθόλου συντηρητικά, ενώ διατίθενται σε 100% ανακυκλώσιμα αλουμινένια κουτάκια υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στο περιβάλλον.

Ζήστε τον χειμώνα με περισσότερη γεύση και την πιο εορταστική διάθεση, παρέα με την HELL Energy!