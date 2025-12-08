Αυξημένη είναι σήμερα, Δευτέρα 8 Νοεμβρίου, η κίνηση σε βασικούς άξονες της Αττικής, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα ρεύματα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις έχουν ενταθεί, φτάνοντας πλέον τα 25–30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ επιπλέον 10–15 λεπτά απαιτούνται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η εικόνα παραμένει σταθερή με καθυστερήσεις 5–10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

