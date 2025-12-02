Με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και υλικά εξοπλίζεται το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, ενώ το έργο, που είναι συνέχεια προηγούμενου, έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» θα εγκατασταθούν 22 είδη (147 τεμάχια) ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Τα δέκα από αυτά τα είδη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφορούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα δώδεκα στη δευτεροβάθμια. Σε αυτά περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- στεφανιογράφος με τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύστημα ηλεκτροφυσιολογίας πολλαπλών καναλιών καταγραφής, ακτινοδιαπερατό κρεβάτι, φορητοί αναπνευστήρες, ενδοσκοπικοί πύργοι, ακτινοσκοπικά μηχανήματα, βρογχοσκόπια, αναπνευστήρες, τομογράφοι, συστήματα για διαθερμίες και ενδοαγγειακές επεμβάσεις και ηλεκτροκίνητες κλίνες.

Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι η Περιφέρεια αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους για να εξοπλίσει περαιτέρω όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας. «Το νοσοκομείο «Παπανικολάου» είναι από τους πυλώνες του δημόσιου συστήματος υγείας στη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία και έχουμε ήδη προχωρήσει στον εξοπλισμό του, όμως οι ανάγκες είναι πάντα υπαρκτές. Γι’ αυτό και προχωρούμε σε ακόμα μια γενναία αναβάθμιση, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο για την πρωτοβάθμια, όσο και για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας που παρέχεται από τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου», πρόσθεσε.

Επανέλαβε, άλλωστε, ότι η δημόσια υγεία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όλα αυτά τα χρόνια η διοίκησή της έχει επενδύσει σε πιο σύγχρονες δομές υγείας σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της περιοχής μας, βελτιώνοντας έτσι αποφασιστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες μας, αλλά και τις συνθήκες και τα μέσα, με τα οποία το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υλοποιεί το πολύτιμο έργο του.