Ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης κατάφερε το μοναδικό, για 35 συναπτά έτη σχεδόν όλες του τις βάρδιες να τις κτελέσει ως πεζός τροχονόμος στη συμβολή των οδών της Λ. Κηφισίας και της Λ. Αλεξάνδρας, σε μια κομβική, κεντρική και συνάμα εξαιρετικά δύσκολη διασταύρωση της Αθήνας για ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως ομολογούν και οι συνάδελφοί του.

Από την διασταύρωσή του και από τα… χέρια του περάσανε όλοι οι Μεγάλοι Ηγέτες που επισκέφθηκαν την Αθήνα από το 1990 και μετά, Αρχηγοί Κρατών, Πάπες, Πρωθυπουργοί.

Αλλά πέρασε και ο απλός κόσμος, που κάθε πρωί ο Σπύρος τον διευκόλυνε να πάει στη δουλειά του. Έβγαλε εις πέρας πλήθος μέτρων τροχαίας. Ελευθέρωσε αμέτρητα ασθενοφόρα με επείγοντα περιστατικά που κατευθύνονταν στα νοσοκομεία της περιοχής. Πάντα σοβαρός και μετρημένος, κοινωνικός, φιλικός και ευγενικός είτε βρισκόταν εντός διασταύρωσης είτε εκτός. Γι’ αυτό και στην τελευταία βάρδια του δεν ήταν μόνος.

Πλήθος συναδέλφων του και κατοίκων της περιοχής, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, προσήλθαν να τον αποχαιρετήσουν το Σάββατο πρωί στο σημείο όπου πέρασε μια υπηρεσιακή ζωή. Η ηγεσία της Υπηρεσίας του ήταν εκεί για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, του μεγαλύτερου συλλόγου φιλίας Αστυνομικών παγκοσμίως.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν και συνάδελφοί του τροχονόμοι της ίδιας Υπηρεσίας οι οποίοι κι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν. Η Μαρίνα Μπούρα υπηρέτησε 23 συναπτά έτη ως πεζή τροχόνομος έξω από τα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων. Και ο Ηλίας Πράππας υπηρέτησε 25 έτη ως πεζός και εποχούμενος τροχονόμος σε καίριες διασταυρώσεις της Αθήνας στην ίδια Υπηρεσία.

Ο Σπύρος Μερτζανίδης αφήνει άξιο αντικαταστάτη και συνεχιστή τον γιο του Κωνσταντίνο, ο οποίος υπηρετεί ως πεζός και εποχούμενος τροχονόμος στην ίδια Υπηρεσία.