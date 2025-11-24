Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 24/11 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. «Κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό και προβλήματα υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.

Στον Κηφισό τα προβλήματα σημειώνονται από την Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μποτιλιάρισμα καταγράφεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από τον κόμβο στον Παράδεισο Αμαρουσίου έως το νοσοκομείο Υγεία. Αυξημένη είναι ακόμη η κίνηση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου.

Στο παραλιακό μέτωπο, αυξημένη κίνηση εντοπίζεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 24, 2025

