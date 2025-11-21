Τη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις που υπάρξει παράβαση στην Αττική Οδό, εξήγησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή την κλήση που δέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για υπερβολική ταχύτητα.

Όπως ανέφερε η ίδια, η Αττική Οδός είναι ένας οδικός άξονας που διαθέτει κάμερες οι οποίες μπορούν να εντοπίσουν την παραβίαση του ορίου ταχύτητας. «Δεν αποτελεί καινούργιο εξοπλισμό, υπήρχε ήδη εξοπλισμός στην Αττική Οδό», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής Οδού καταφέρνουν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ο παραβάτης λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική του θυρίδα μέσω gov.gr ότι έχει βεβαιωθεί παράβαση για το όχημά του.

Εκεί μπορεί να δει ακριβώς και την παράβαση και έχει 7 μέρες από τον νόμο για να προβάλει τις αντιρρήσεις του, να αναφέρει αν υπάρχει κάποιος άλλος οδηγός ή αν ο ίδιος είναι ο παραβάτης, «κάτι το οποίο στην περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά, δεν έγινε», ανέφερε η κ. Δημογλίδου. Οπότε για την αστυνομία θεωρείται ότι αυτός είναι ο παραβάτης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένσταση από τον πολίτη που λαμβάνει αυτό το μήνυμα, για την Ελληνική Αστυνομία παραβάτης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος, οπότε υποχρεούται να παραδώσει το δίπλωμά του σε αυτή την περίπτωση για ένα έτος και φυσικά και το διοικητικό πρόστιμο των 2.000 ευρώ.

Αναφερόμενη στον Στέφανο Τσιτσιπά, η εκπρόσωπος Τύπου είπε πως «δεν έχει προβάλει ένσταση τουλάχιστον στις 7 μέρες που του δίνει ο νόμος. Δεν γνωρίζουμε βέβαια από εδώ και πέρα αν θα προβάλει κάποιες αντιρρήσεις, όπως έχει δικαίωμα στην Τροχαία Αττικής Οδού» και κατέληξε:

«σε κάθε περίπτωση, όμως, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν προβάλλουν ενστάσεις μέσα σε επτά μέρες που τους δίνει η νομοθεσία, για το νόμο και για την αστυνομία, ο παραβάτης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος».