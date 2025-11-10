Απίστευτο περιστατικό βίωσαν στην Πάτρα, όταν ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε εκκλησία, τη στιγμή που μέσα γινόταν κηδεία.

Σύμφωνα με το thebest.gr, το περιστατικό έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Περί τα δέκα δέντρα κατέρρευσαν ξαφνικά από τον αέρα), σαν να ήταν χάρτινα, σοκάροντας τους αυτόπτες μάρτυρες του πρωτοφανούς σκηνικού.

Επίσης, τα δέντρα (άλλα ξεριζώθηκαν, άλλα έσπασαν), σωριάστηκαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ από θαύμα γλίτωσαν οι περαστικοί από το σημείο.

Πληροφορίες μάλιστα από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένα παιδί κρύφτηκε τρομαγμένο κάτω από ένα αυτοκίνητο.

Κάτοικοι του κέντρου περιγράφουν τον ανεμοστρόβιλο σαν έναν σεισμό που ήρθε ξαφνικά παρασύροντας δέντρα τέντες, μηχανάκια και πινακίδες. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι έσπασε και το τζάμι της πόρτας του Αγίου Ανδρέα.

Ακολουθούν φωτογραφίες: