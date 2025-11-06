Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μαβίλη και πορεία που πέρασε από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Βουλή, καταλήγοντας στο υπουργείο Υγείας, πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης 6 Οκτωβρίου εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο καλέσματος της ΠΟΕΔΗΝ, με κύρια αιτήματα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Με κεντρικό σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία», οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση του συστήματος. Όπως αναφέρουν, παρότι έγιναν αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό, «χέρια όμως δεν έχουμε να τα δουλέψομε», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων παραμένει αρνητικό και οι νέοι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ.

Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των 25.000 συμβασιούχων, η χορήγηση γενναίων αυξήσεων στους μισθούς, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και η άμεση ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν την αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία στο 7,5% του ΑΕΠ, που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονάδων και στα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή. Τέλος, ζητούν την ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ενίσχυση των περιφερειακών νοσοκομείων, ώστε να σταματήσει η μετατροπή τους σε «κέντρα διακομιδών».