Άγιος Παύλος Α' ο Ομολογητής

Ο Άγιος Παύλος Α’, ο Ομολογητής και Ιερομάρτυρας, υπήρξε Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κατά τον 4ο αιώνα. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από ευσεβείς γονείς και έλαβε σπουδαία μόρφωση και χριστιανική αγωγή. Υπήρξε γραμματέας του Πατριάρχη Αλεξάνδρου και συμμετείχε ως νεαρός αναγνώστης στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, όμως ο αρειανόφρονας αυτοκράτορας Κωνστάντιος τον εκδιώκει πολλές φορές και στη θέση του τοποθετεί αρειανικούς επισκόπους.​

Παρά τις διώξεις, ο Παύλος παρέμεινε ακλόνητος στην ορθόδοξη πίστη, υπερασπιζόμενος το δόγμα της Τριάδας και τιμώντας τις ιερές εικόνες. Καταφεύγει στη Ρώμη, όπου συναντά τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μέγα Αθανάσιο και τον Πάπα Ιούλιο, οι οποίοι τον υποστηρίζουν. Επανέρχεται πολλές φορές στον θρόνο, αλλά νέα εκδίωξη τον οδηγεί στην εξορία στην Αρμενία, όπου δολοφονείται από τους Αρειανούς, πνιγμένος με το ωμοφόριό του κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας το 350 μ.Χ..​

Μεταγενέστερα, επί Μεγάλου Θεοδοσίου, το άγιο λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη στον ναό της Αγίας Ειρήνης και αργότερα στον ναό του Αγίου Παύλου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 6 Νοεμβρίου ως παράδειγμα Ομολογητή, αληθινής ποιμαντικής αφοσίωσης, γενναίου μαρτυρίου και υπερασπιστή της Ορθοδοξίας.

