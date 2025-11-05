Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα, Λίνος

Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Λεονάρδος

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού

Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δέκιου (γύρω στο 250 μ.Χ.) στην πόλη Έμεσα της Συρίας. Ο Γαλακτίων, γιος του Κλειτοφώντος και της Λευκίππης, μεγάλωσε σε ειδωλολατρικό περιβάλλον αλλά με την καθοδήγηση του ιερομονάχου Ονουφρίου μεταστράφηκε στον χριστιανισμό. Νυμφεύτηκε την Επιστήμη, η οποία επίσης βαπτίστηκε, και μαζί αποφάσισαν να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό, ασκώντας αγωνιστική εγκράτεια, παρθενία και φιλανθρωπία.

Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο Γαλακτίων κατέφυγε σε ανδρικό μοναστήρι κοντά στο όρος Σινά και η Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο. Ωστόσο, δεν άργησαν να τους συλλάβουν και να τους οδηγήσουν στον ηγεμόνα Ούρσο. Τους πρότειναν να αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν στα είδωλα, αλλά εκείνοι ομολόγησαν με θάρρος την πίστη τους στον Χριστό. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια: τους μαστίγωσαν, τους έβαλαν μυτερά καλάμια κάτω από τα νύχια, τους έκοψαν τα μέλη και στο τέλος τους αποκεφάλισαν.

Ο Γαλακτίων ήταν τότε 30 ετών και η Επιστήμη μόλις 16, γινόμενοι παράδειγμα πίστης, αυταπάρνησης και συζυγικής αφοσίωσης «εν Χριστώ». Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 5 Νοεμβρίου ως πρότυπα χριστιανικού ήθους, αγάπης και μαρτυρικής υπομονής.

Ακούστε το Απολυτίκιον