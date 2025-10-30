Πανικός επικρατεί στους δρόμους της Αττικής από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 30/10. Η κίνηση είναι αυξημένη και προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες.

Στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ Κηφισού, λόγω παραμένουσας συμφόρησης.

Στη λεωφόρο Αθηνών και στη Σχιστού η κίνηση είναι αυξημένη, με καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς Δαφνί και Σκαραμαγκά.

Την ίδια στιγμή στην Κηφισίας παρατηρείται φόρτος από το Μαρούσι έως τον Φάρο Ψυχικού, με επιβραδύνσεις στα φανάρια, ενώ από το Ψυχικό και κάτω η κυκλοφορία ρέει ομαλά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 45′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

