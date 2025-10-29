Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όταν ο 5χρονος Γαβριήλ που δίνει μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία δύο χρόνια, έκανε «παρέλαση» στους διαδρόμους ντυμένος τσολιάς.

«Εμείς ήταν να βγούμε κανονικά, θα κάναμε την Παρασκευή την παρέλασή μας εδώ στο παιδοογκολογικό του είχαμε πάρει την στολή του τσολιά και ήθελα πολύ να το κάνει, μου είπε και η νηπιαγωγός, μου είπαν να τον ντύσω και έτσι το κάναμε και το χάρηκε πάρα πολύ. Το έζησε. Μαζί με αυτόν το ζήσαμε και εμείς, συγκινηθήκαμε πάρα πολύ», είπε η μητέρα του στην τηλεόραση του Alpha.

«Συγκινήθηκα απίστευτα. Είμαι πολύ περήφανη. Το χάρηκε πάρα πολύ και έλεγε “εν δυο, εν δυο”. Πίσω του ήταν η δασκάλα του νοσοκομείου, η νηπιαγωγός μας και ο Γαβριήλ προχωρούσε μπροστά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, έκανε έκκληση για αιμοπετάλια, αναφέροντας ότι «κάνει συχνά μεταγγίσεις επειδή τα στοιχεία του πέφτουν με τις χημειοθεραπείες που κάνει. Τώρα τελευταία έκανε συχνά μεταγγίσεις και δεν μπορούσαμε να βρούμε β’ αρνητικό γιατί αυτό ζητάνε οι γιατροί. Είναι δύσκολη η ομάδα αίματός του, έτσι απευθύνθηκα στον κόσμο για να με βοηθήσει. Δόξα τω Θεό σήμερα με τα στοιχεία του μας ανέβασε. Τα έχει κρατήσει τα αιμοπετάλιά του, σήμερα τα στοιχεία του είναι κάπως καλύτερα και προχωράμε».