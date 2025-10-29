Τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λαμία και συγκεκριμένα λίγο πριν την πρώτη έξοδο στον νέο περιφερειακό του Προφήτη Ηλία, όταν μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο οδηγός από το μηχανάκι που κατευθυνόταν προς Ισιαδάκι, έχασε τον έλεγχο του με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός από το ΙΧΕ κορνάρισε και σταμάτησε όμως δεν αποφεύχθηκε η μετωπική σύγκρουση. Το ευτύχημα είναι ότι τόσο ο οδηγός του δικύκλου, όσο και του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Την καταγραφή του συμβάντος ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Ακολουθούν φωτογραφίες: