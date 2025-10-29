Σε κλίμα δημιουργικότητας και υπευθυνότητας πραγματοποιήθηκε η Τελετή Βράβευσης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Drive the Change: Together We Can Change the Greek Driving Mentality” την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025 στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ο διαγωνισμός αποτέλεσε μία πρωτοβουλία της GlobalCert σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος του διαγωνισμού ήταν να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει μαθητές από Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να δημιουργήσουν έργα που αναδεικνύουν την αξία της ασφαλούς οδήγησης. Με δημιουργικότητα, φαντασία και αφοσίωση, τα παιδιά μετέφεραν δυνατά μηνύματα για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας στους ελληνικούς δρόμους.

Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο Χρίστος Τσιάμαλος, Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ο Y/Ά Σταύρος Χρονόπουλος, Προϊστάμενος Γρ. Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ο Σόλων Ευαγγελόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθώς και η Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Όλοι συνεχάρησαν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια και το έργο τους. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που διακρίθηκαν στις πέντε κατηγορίες του διαγωνισμού, με κάθε κατηγορία να αναδεικνύει διαφορετικές δεξιότητες και δημιουργικές προσεγγίσεις:

Film it! – για τα σύντομα video/spot, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της ασφαλούς οδήγησης με εικόνα και ήχο,

– για τα σύντομα video/spot, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της ασφαλούς οδήγησης με εικόνα και ήχο, Sing it! – για τα τραγούδια, με στόχο να επικοινωνήσουν το μήνυμα τους με μελωδικό τρόπο,

– για τα τραγούδια, με στόχο να επικοινωνήσουν το μήνυμα τους με μελωδικό τρόπο, Draw it! – για τις χειροποίητες ζωγραφιές, κολλάζ ή αφίσες, που φέρνουν στο χαρτί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους,

– για τις χειροποίητες ζωγραφιές, κολλάζ ή αφίσες, που φέρνουν στο χαρτί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, Write it! – για τις ιστορίες, παραμύθια ή άρθρα έως 1.000 λέξεις, που ανέδειξαν την ικανότητα των παιδιών να εκφράσουν με λόγο τις ιδέες τους για την ασφαλή οδήγηση,

– για τις ιστορίες, παραμύθια ή άρθρα έως 1.000 λέξεις, που ανέδειξαν την ικανότητα των παιδιών να εκφράσουν με λόγο τις ιδέες τους για την ασφαλή οδήγηση, Craft it! – για τις χειροτεχνίες και κατασκευές, όπου οι μαθητές χρησιμοποίησαν ελεύθερα υλικά για να δημιουργήσουν τρισδιάστατα έργα με εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Σε κάθε μία από τις πέντε παραπάνω κατηγορίες, βραβεύθηκαν τρεις νικητές, ενώ υπήρξε μια επιπλέον κατηγορία, Sparkle Award, στην οποία απονεμήθηκαν τέσσερα βραβεία. Όλα τα έργα υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στα αγγλικά, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών. Τα έργα αξιολογήθηκαν με βάση την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική ποιότητα και την ικανότητα επικοινωνίας του μηνύματος, ενώ τα μέλη των νικητήριων ομάδων παρέλαβαν σημαντικά δώρα.

Κατά την ομιλία του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την GlobalCert για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Η οδική ασφάλεια είναι μια συμμαχία ευθύνης που χτίζουμε όλοι μαζί – Πολιτεία, φορείς, γονείς και παιδιά. Αν όλοι σεβόμαστε τους κανόνες, δεν σεβόμαστε απλώς το κράτος και τον νόμο, σεβόμαστε τον άνθρωπο δίπλα μας, του σώζουμε τη ζωή και ταυτόχρονα προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς» – και προσωπικά τη Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, μια πραγματική ηρωίδα της οδικής ασφάλειας – για την εξαιρετική τους δουλειά. Δεσμεύομαι ότι για όσο βρίσκομαι στο Υπουργείο Μεταφορών, θα κάνω τα πάντα ώστε όλοι μαζί να μπορούμε να σώζουμε ζωές».

Τον λόγο πήρε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, η οποία ανέφερε: «Χαίρομαι που βλέπω τη συνεργασία να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από δράσεις όπως ο διαγωνισμός της GlobalCert. Ευχαριστώ θερμά το Υπουργείο Μεταφορών και τον Υπουργό κ. Κυρανάκη για τη στήριξή τους και την αναμόρφωση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων – Πολιτείας, φορέων, εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών – μπορούμε να δούμε πραγματική πρόοδο στην οδική ασφάλεια. Το είδαμε και στη 19η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα, όπου η συλλογική προσπάθεια εθελοντών, Τροχαίας και φορέων έφερε αποτελέσματα: μια νύχτα χωρίς θανατηφόρο τροχαίο. Η οδική ασφάλεια δεν είναι υποχρέωση, είναι στάση ζωής. Όραμά μας είναι ένας κόσμος χωρίς τροχαία ατυχήματα, γιατί η ζωή αξίζει — και τη ζωή οφείλουμε να την προστατεύουμε».

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Χρίστος Τσιάμαλος επισήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Υπουργού Παιδείας, κυρίας Ζαχαράκη, και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίου Παπαδομαρκάκη, στη σημερινή εκδήλωση βράβευσης. Η αλλαγή κουλτούρας στην οδική συμπεριφορά ξεκινάει από την παιδική ηλικία, εκεί όπου καλλιεργούνται οι αξίες της υπευθυνότητας, της προσοχής και της αλληλεγγύης. Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν με αυτές τις αρχές, μπορούμε να ελπίζουμε σε δρόμους πιο ασφαλείς και σε κοινωνίες πιο ώριμες. Συγχαίρουμε θερμά μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες για τη συμμετοχή τους. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν γνώση, σεβασμό και ασφάλεια για όλους».

Ο Y/Ά Σταύρος Χρονόπουλος, Προϊστάμενος Γρ. Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στην GlobalCert για την πρωτοβουλία και για την εκδήλωση. Είναι κρίσιμο να καλλιεργούμε στους μαθητές οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή αγωγή, καθώς όχι μόνο είναι οι πεζοί του σήμερα αλλά και οι οδηγοί του αύριο. Ο ΚΟΚ δεν είναι τιμωρητικός νόμος, είναι μέσο για να προστατεύσουμε τη ζωή μας και των άλλων. Η ασφάλεια στους δρόμους ξεκινά από τη γνώση, τον σεβασμό και την υπευθυνότητα».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Σόλων Ευαγγελόπουλος, ανέφερε: «Με χαρά στηρίξαμε την πρωτοβουλία της GlobalCert, καθώς δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά και να εκφράσουν ιδέες για την οδική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να ακούμε τους μαθητές, γιατί οι νέες γενιές κατανοούν καλύτερα τις προκλήσεις και τους κινδύνους των δρόμων. Η Palso, η οποία εκπροσωπεί περίπου 2.000 Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε ολόκληρη τη χώρα, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τέτοιων εκστρατειών, που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα».

Τέλος, η Πρόεδρος της GlobalCert, Χριστίνα Τσατσαμπά, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να ακούμε τα παιδιά από όλη την Ελλάδα να μοιράζονται τα μηνύματά τους για την οδική ασφάλεια. Μέσα από τα χρώματα, τη μουσική, τις εικόνες και τα λόγια τους, μας θυμίζουν ότι η οδήγηση δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια – είναι ευθύνη, σεβασμός και πολιτισμός. Στην GlobalCert πιστεύουμε στα παιδιά, επενδύουμε στο μέλλον τους και στη δύναμή τους να μας εμπνέουν και να μας κινητοποιούν. Μαζί τους, και με τη στήριξη των συνεργατών και χορηγών μας, οραματιζόμαστε έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινο και πιο υπεύθυνο, όπου η φωνή των παιδιών καθοδηγεί τις πράξεις μας και μας θυμίζει τι πραγματικά σημαίνει σεβασμός στη ζωή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν σταματά εδώ. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, η GlobalCert δεσμεύεται να καθιερώσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας κάθε χρόνο, δίνοντας στη νέα γενιά τη δυνατότητα να εκφραστεί και να συμβάλει σε έναν κόσμο πιο ασφαλή και υπεύθυνο.