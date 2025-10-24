Διασωληνωμένο και σε ιδιαιτέρως σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», το μόλις 15 ετών αγόρι το οποίο την ώρα που αθλούνταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Στο γυμναστήριο ήταν παρούσα γιατρός η οποία άμεσα ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, κάτι που του έσωσε τη ζωή, μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ έχει και κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα Τετάρτης 22/10.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο δημοσίευσε το MEGA, καταγράφονται καρέ καρέ οι σκηνές αγωνίας. Οι διασώστες μεταφέρουν με φορείο τον 15χρονο, μαζί με πλήθος κόσμου αλλά και άντρες της Αστυνομίας, που τους ακολουθούν και προσπαθούν να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη του γυμναστηρίου, όλα έγιναν μετά το τέλος μίας άσκησης που έκανε το παιδί, όταν ξαφνικά κατέρρευσε.