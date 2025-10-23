Ένα βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την κατάρρευση του 15χρονου σε γυμναστήριο στην περιοχή του Αλίμου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσιεύει η εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο νεαρός βρίσκεται εντός του χώρου του γυμναστηρίου και αμέσως ειδοποιείται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην καταλήξει ο νεαρός διαδραμάτισε ένας γιατρός που βρισκόταν στο γυμναστήριο. Αμέσως έκανε ΚΑΡΠΑ στον νεαρό μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να τον παραλάβει.

Η υπεύθυνη του γυμναστηρίου εξήγησε ότι την στιγμή της κατάρρευσης δεν ασκούνταν, αλλά συνομιλούσε με έναν φίλο του. Ο νεαρός έκατσε στον πάγκο και κατέρρευσε. Το ασθενοφόρο έφθασε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε το ανήλικο αγόρι.

Αρχικά ο νεαρός διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Παίδων», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.