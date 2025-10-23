Η αλλαγή του καιρού στις Κυκλάδες, έφερε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Πάρο, δημιουργώντας προβλήματα στους ταξιδιώτες.

Σε βίντεο που καταγράφηκε στο λιμάνι του νησιού φαίνεται καθαρά η ένταση του φαινομένου: ένα οχηματαγωγό πλοίο έχει δέσει στον προβλήτα, αλλά η συνεχής και δυνατή βροχή καθιστά τη διαδικασία επιβίβασης και αποβίβασης ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι επιβάτες, με τις αποσκευές τους στα χέρια, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την βροχόπτωση. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της ταλαιπωρίας, καθώς οι άνθρωποι κινούνται γρήγορα στον προβλήτα, επιστρατεύοντας ομπρέλες και ό,τι άλλο μέσο έχουν για να προστατευθούν από το νερό.

Ο φετινός Οκτώβριος έχει αποδειχθεί πρωτόγνωρα βροχερός για τα νησιά των Κυκλάδων, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με αναφορά του NaxosWeather Naxos–Paros, τα νησιά βιώνουν έναν από τους πιο βροχερούς Οκτωβρίους των τελευταίων ετών. Η συνεχής ροή του νερού έχει ήδη αρχίσει να μεταμορφώνει το τοπίο, με τη φύση να «πρασινίζει» ξανά.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα και η βροχή πιο σφοδρή σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Πάρος ήταν ένα από τα νησιά που δέχτηκε τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στις νότιες και δυτικές περιοχές του νησιού.