Η Θεσσαλονίκη πλημμύρισε από ενέργεια, ρυθμό και συγκίνηση το βράδυ του Σαββάτου, με περισσότερους από 10.000 δρομείς να συμμετέχουν στον 13ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. Ήταν μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας και εθνικότητας ένωσαν τη χαρά του τρεξίματος με τη μαγεία της νυχτερινής πόλης.

Όπως αναφέρει το Grtimes.gr οι δρόμοι της δυτικής Θεσσαλονίκης φωτίστηκαν από τα χαμόγελα των δρομέων, τη μουσική και τα χειροκροτήματα των θεατών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης.

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου των 21 χιλιομέτρων δόθηκε στις 18:30 από το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής», που αποτέλεσε και το σημείο τερματισμού. Συμμετείχαν αθλητές από 51 χώρες, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του θεσμού.

Νωρίτερα, στις 17:00, πραγματοποιήθηκε η διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, με την εκκίνηση να δίνει η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η οποία συμμετείχε και η ίδια στον αγώνα. Τον Ημιμαραθώνιο κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας αξέχαστης βραδιάς.

Στους άνδρες, πρώτος τερμάτισε ο Ορφέας Γιαννάτης του ΓΣ Ηρακλής με χρόνο 1:08:47, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή ανατροπή, καθώς στα πρώτα χιλιόμετρα βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν οι Λάμπρος Μαλτέζος (ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας) και Εμμανουήλ Πούρικας (SAUCONY IDRC).

Στην κατηγορία των γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε η Αθανασία Κοκκορού, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Ντενίζ Δημάκη και η Μαρίνα Κωνσταντίνου.