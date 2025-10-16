Αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όταν δόθηκε λάθος φάρμακο σε ασθενή που νοσεί με καρκίνο.

Ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, καθώς η θεραπευόμενη δε διατρέχει άμεσο κίνδυνο από την παραπάνω ενέργεια, έγραψε το onlarissa.gr.

Για το περιστατικό διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».