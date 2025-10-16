Τρομακτική τροπή πήρε η υγεία μιας γυναίκας που νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα και παρουσίασε επιπλοκές από την θεραπεία, καθώς κατηγορείται γιατρός ότι παραμόρφωσε το πρόσωπό της.

Η γυναίκα μαζί με τον σύζυγό της μίλησαν στην τηλεόραση, με τον δεύτερο να περιγράφει το χρονικό, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος γιατρός τούς εκβίασε, αλλά και τούς απέσπασε το ποσό των 13.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, ο σύζυγος της γυναίκας είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι όλα έγιναν τον Νοεμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021.

Τότε, η σύζυγος του νίκησε μεν τον καρκίνο στη γλώσσα, αλλά λόγω των ακτινοβολιών παρουσίασε παρενέργειες και συγκεκριμένα διαγνώστηκε οστεονέκρωση. Κατόπιν σύστασης γνώρισαν έναν γιατρό, ο οποίος θα προχωρούσε σε αποκατάσταση γνάθου.

Μέχρι τότε η γυναίκα μιλούσε και έτρωγε κανονικά μετά τα χειρουργεία για τον καρκίνο που έκανε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ωστόσο, στη συνέχεια όλα άλλαξαν. Το πρώτο χειρουργείο έγινε τον Νοέμβριο 2021 και παρουσιάστηκε επιπλοκή. Σύμφωνα με τον σύζυγο, ζητήθηκε από τον γιατρό να υπογράψει για το δεύτερο που έγινε τον επόμενο μήνα, επειδή χαρακτηρίστηκε πολύ επικίνδυνο.

Το χειρουργείο διήρκησε πάνω από 10 ώρες και όταν τελείωσε, η ασθενής απομονόθηκε στη ΜΕΘ, γιατί ένα από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας είχε κορονοϊό.

«Όταν βγήκε και μπήκε στο δωμάτιο, βρήκα έναν άνθρωπο ανοιγμένο από κατάκλιση και με πρόσωπο παραμορφωμένο, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να φάει», είπε ο σύζυγος της στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Είπε πως το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και όταν συνέλθει η ασθενής θα τακτοποιηθεί. Η γλώσσα κόπηκε και ράφτηκε στη βάση του στόματος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ύστερα, η γυναίκα νοσηλεύτηκε στο 401 και εκεί οι γιατροί αποκατέστησαν τη γνάθο της όσο μπορούσαν. Πλέον, η ίδια και ο σύζυγός της αποφάσισαν να μιλήσουν δημόσια, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπο να δικαιωθούν.