Ο Νοέμβριος που έρχεται αναμένεται να είναι θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, με τη θερμοκρασία να μην υποχωρεί, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου ανέφερε ότι σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, ο Νοέμβριος αναμένεται θερμότερος σε όλη την ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 78,5% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 26%, 30% και 22.5% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 16% και 5,5% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.99°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ανατολική και κυρίως βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1°C.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για την μέση θερμοκρασία Σεπτεμβρίου 2025

Όσον αφορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν +1.33°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025 ήταν +0.84°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 3), το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 32% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.