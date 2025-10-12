

Πολλοί είναι οι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να μπορέσουν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Την ίδια στιγμή, ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν εκδώσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις αυτή εκδοθεί.

Ο προσωπικός αριθμός έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία του πολίτη με το κράτος, αντικαθιστώντας πλήθος άλλων αριθμών (όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.ά.) με έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης.

Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο πολίτης να χρειάζεται μόνο έναν αριθμό για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες.