Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο με στόχο την καθοδήγηση των αρχών για την ορθή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) σε περιπτώσεις που ενδέχεται να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με την «επικίνδυνη οδήγηση».

Η εγκύκλιος απευθύνεται στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς και στις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Κεντρικής Μακεδονίας, που υπάγονται στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, μετά από σχετικό προφορικό αίτημα της Τροχαίας. Σκοπός είναι η παροχή σαφούς καθοδήγησης σχετικά με τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της επικίνδυνης οδήγησης.

Οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί, υπογράφοντες την εγκύκλιο, αναλύουν το άρθρο 290Α, το οποίο καθορίζει περιπτώσεις αυτόφωρης σύλληψης και ποινικές κυρώσεις για οδηγούς που παραβαίνουν τον ΚΟΚ. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνοι ελιγμοί, κίνηση αντίστροφα στο δρόμο ή στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μία μεμονωμένη παράβαση του ΚΟΚ δεν οδηγεί αυτόματα σε ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α. Η αξιολόγηση κάθε περίπτωσης απαιτεί επιπρόσθετο παράγοντα που θα κρίνεται με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Τι στοιχειοθετεί επικίνδυνη οδήγηση

Η ερμηνευτική εγκύκλιος-οδηγία περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα με ισχυρά στοιχεία στοιχειοθέτησης του συγκεκριμένου αδικήματος, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό εκπνεόμενου αέρα άνω του 0,80 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολόμετρου,

οδήγηση εντός κατοικημένης περιοχής με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 50 χλμ./ώρα, κι εάν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό κατά τουλάχιστον 30 χλμ./ώρα,

οδήγηση με παραβίαση κόκκινου σηματοδότη που γίνεται εξακολουθητικά σε πάνω από μία διασταύρωση,

οδήγηση με συνεχόμενη αλλαγή λωρίδων κυκλοφορίας σε μορφή ζικ-ζακ, χωρίς να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα (φλας αλλαγής κατεύθυνσης) σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας που δημιουργεί κίνδυνο σύγκρουσης οχημάτων,

οδήγηση χωρίς να τηρείται απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα, κυρίως στις υψηλές ταχύτητες, που το όπισθεν κινούμενο όχημα βαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, πλησιάζοντας με ορμή το έμπροσθεν κινούμενο όχημα σαν να προτίθεται να το διαπεράσει,

οδήγηση δικύκλου με ταυτόχρονη κατάληψη της ίδιας λωρίδας κυκλοφορίας με το ήδη κινούμενο σε αυτή τη λωρίδα όχημα, ενεργώντας προσπέραση αυτού- πρακτική πολύ συνηθισμένη από τους οδηγούς δικύκλων,

οδήγηση με απλή παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ σε συνθήκες που το περιβάλλον ή η κατάσταση το δρόμου απαιτούν επιπρόσθετη μέριμνα και προσοχή, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης με την κατασκευή του fly over να βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου η εργοστασιακή κατάσταση και οι συνθήκες του οδοστρώματος με το ασφυκτικά στενό πλάτος στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και την καμπυλωτή διάταξη απαιτούν τη μείωση της ταχύτητας, την τήρηση αποστάσεων, καθώς και την αυξανόμενη αντιληπτική ικανότητα των οδηγών,

οδήγηση δικύκλων, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού οχήματος, σε πεζοδρόμιο με μικρό πλάτος όπου κινούνται πεζοί,

στάθμευση, έστω και προσωρινή, οχήματος σε σημείο που παρακωλύει σε μεγάλο βαθμό την ορατότητα και την κίνηση των λοιπών οδηγών και πεζών,

μη ακινητοποίηση του οχήματος σε διάβαση πεζών κατά την ώρα που κινούνται σε αυτή πεζοί.

Όπως καταλήγει το έγγραφο, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό και ξεχωριστό, ενώ τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν κατευθυντήρια άποψη – γνώμη για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του 290Α από τους προανακριτικούς υπαλλήλους, καθώς η τελική αξιολόγηση και κρίση επαφίεται στην αρμοδιότητα του εκάστοτε εισαγγελέα που θα ασκήσει την ποινική δίωξη και κυρίως του Δικαστηρίου που θα κρίνει τελικώς την εκάστοτε υπόθεση.