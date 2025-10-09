Μέσα στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος γύρος της διαδικτυακής αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από κύκλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία θα δώσει και πάλι τον λόγο σε όλους εμάς, προκειμένου να αποτυπωθεί η εμπειρία μας από την επαφή με το Δημόσιο, σε μια προσπάθεια να καταγραφούν οι αλλαγές και οι βελτιώσεις που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Η επαναληπτική αυτή μέτρηση έρχεται έξι μήνες μετά την πρώτη ηλεκτρονική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο και συγκέντρωσε σχεδόν 65.000 συμμετοχές. Η τότε αξιολόγηση αποτέλεσε έναν πρώτο, ουσιαστικό δείκτη για το πώς βλέπουν οι πολίτες τις υπηρεσίες του κράτους, αλλά και ποιες θεωρούν ότι χρειάζονται άμεση βελτίωση. Όπως έχει επισημανθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ, η διπλή αξιολόγηση μέσα στο ίδιο έτος λειτουργεί ως μηχανισμός ασφάλειας απέναντι σε μια πιθανώς στρεβλή πρώτη εικόνα, ενώ επιτρέπει την άντληση συγκριτικών στοιχείων για την εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης στο μεσοδιάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος γύρος δεν θα είναι πανομοιότυπος με τον πρώτο. Στο Υπουργείο εξετάζονται μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στη δομή της διαδικασίας, όπως η επαναξιολόγηση του αριθμού και του περιεχομένου των κατηγοριών που θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο να προστεθούν δύο νέες ενότητες, ενώ ενδέχεται να αφαιρεθούν κάποιες άλλες που κρίθηκαν λιγότερο ουσιώδεις. Έτσι θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική εικόνα των υπηρεσιών και θα εντοπιστούν οι τομείς όπου απαιτείται προτεραιοποίηση.

Όπως και στην προηγούμενη φάση, η συμμετοχή των πολιτών θα είναι εθελοντική και θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα σε λίγα λεπτά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας Αξιολόγησης Δημόσιας Διοίκησης. Ο καθένας θα μπορεί να εκφράσει την προσωπική του εμπειρία από την επαφή με υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε πρόκειται για φυσική παρουσία είτε για χρήση ψηφιακών εφαρμογών. Στην πρώτη αξιολόγηση, που διεξήχθη από τις 6 έως τις 31 Μαΐου, συμμετείχαν 64.789 ενήλικοι πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων προήλθε από την ηλικιακή ομάδα των 45 έως 54 ετών, ενώ οι νεότεροι, και ειδικότερα η λεγόμενη «γενιά Ζ» (18-24 ετών), επέδειξαν περιορισμένη συμμετοχή.

Οι πολίτες κλήθηκαν τότε να βαθμολογήσουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

Υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους (όπως η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ, το Κτηματολόγιο, οι αστικές συγκοινωνίες και οι υπηρεσίες διαμονής αλλοδαπών)

Ψηφιακές Υπηρεσίες Κεντρικού Κράτους (ΑΑΔΕ, MyHealth, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ψηφιακές υπηρεσίες Κτηματολογίου)

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Gov.gr

Υπηρεσίες Αυτοδιοίκησης

Από τα αποτελέσματα του Μαΐου προέκυψε σαφής υπεροχή των ψηφιακών υπηρεσιών, με κορυφαίες εκείνες του Gov.gr – όπως η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης – αλλά και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα λειτουργικές και αξιόπιστες. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης εντοπίστηκαν στις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου, κυρίως σε περιοχές όπου η κτηματογράφηση καθυστερεί, όπως το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Μικρότερα περιθώρια βελτίωσης εντοπίστηκαν και στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ και του MyHealth.

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε σημαντικά όταν οι πολίτες αξιολόγησαν τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκεί οι βαθμολογίες ήταν χαμηλότερες, με αιχμές για την κατάσταση των δρόμων, τα πεζοδρόμια και τις υποδομές για άτομα με αναπηρία. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης αποτέλεσαν επίσης σημεία έντονης κριτικής. «Κάτω από τη βάση» βρέθηκαν και πολλές πολεοδομίες, ιδιαίτερα εκείνες που στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με υποθέσεις κακοδιαχείρισης, όπως η Υπηρεσία Δόμησης της Ρόδου. Με τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, το Υπουργείο Εσωτερικών φιλοδοξεί λοιπόν τώρα να σχηματίσει μια όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη εικόνα των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών. Τα νέα δεδομένα θα επιτρέψουν στους αρμόδιους φορείς να εντοπίσουν τις αδυναμίες, να ιεραρχήσουν προτεραιότητες και να παρακολουθήσουν τη μεταβολή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα στον χρόνο.