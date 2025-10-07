Συμπλοκή σημειώθηκε σε κινηματογράφο στην περιοχή του Ρέντη το Σάββατο, όταν μια ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια με μεγαλύτερα άτομα μέσα στην αίθουσα, μετά το τέλος της ταινίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ξέσπασε καβγάς στην αίθουσα αφού οι νεαροί είχαν ενοχλήσει κάνοντας φασαρία, και, παρά τις προσπάθειες άλλων θεατών να ηρεμήσουν την κατάσταση, μόλις τελείωσε η ταινία οι δύο ομάδες συνεπλάκησαν βίαια και αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα συνεχίστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και όλοι αποχώρησαν.