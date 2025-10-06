Ο πατέρας Λάμπρος από τη Λάρισα, γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, απεβίωσε σήμερα, βυθίζοντας σε πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Ο ιερέας είχε βιώσει δύο σοβαρά προσωπικά τραύματα τα τελευταία χρόνια. Πριν λίγους μήνες έχασε με τραγικό τρόπο την κόρη του, η οποία δολοφονήθηκε από τον εγγονό του, ενώ νωρίτερα είχε θρηνήσει και το άλλο του παιδί, που έφυγε από τη ζωή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η γυναίκα που δολοφονήθηκε τον Μάιο στη Λάρισα ήταν 52 ετών και μητέρα του νεαρού που προκάλεσε το τραγικό γεγονός. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο πατέρας Λάμπρος είχε ήδη χάσει πριν τρία χρόνια την μεγάλη του κόρη, σε ηλικία 52 ετών, και από τότε είχε αναλάβει την ανατροφή των εγγονιών του.

Η κηδεία του πατέρα Λάμπρου Ρίνη θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο της Λάρισας. Η τοπική κοινωνία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του.