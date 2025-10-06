Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Έβρου ο θάνατος ενός βρέφους 11 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με τα thrakikanea.gr πληροφορίες, οι γιατροί του νοσοκομείου ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες διήρκησαν περίπου 50 λεπτά, χωρίς δυστυχώς να αποδώσουν αποτέλεσμα.

Το βρέφος, που ανήκε στην κοινότητα των Ρομά, ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά του και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, παρά τα μόλις 11 μήνη της ηλικίας του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε μεταφερθεί και στο παρελθόν στο Κέντρο Υγείας και στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, ωστόσο αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του μικρού παιδιού θα εξακριβωθούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.