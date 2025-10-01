Διευκρινίσεις για τον σεισμό των 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/10 στη Ζάκυνθο μίλησε ο Eυθύιος Λέκκας τονίζοντας πως έγινε σε περιοχή μεγάλων ρηγμάτων.

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το ενδεχόμενο κατολισθήσεων στις δυτικές παραλίες ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» επιβεβαίωσε ότι η δυτική περιοχή του νησιού έχει υψηλή σεισμικότητα και μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν ισχυρές δονήσεις.

«Ήδη, ισχύει απαγόρευση προσέγγισης για τις απότομες δυτικές παραλίες όπως το Ναυάγιο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο κατολισθήσεων» δήλωσε.

«Φυσικά παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας και εξήγησε: «Δεν μας ανησυχεί αλλά είμαστε προβληματισμένοι – Είναι ένα περίεργο φαινόμενο».