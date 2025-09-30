Τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη γέφυρα της τοπικής κοινότητας Αρσενίου του Δήμου Σκύδρας, καθώς παρουσιάζει σοβαρές φθορές και τίθενται σοβαρά ζητήματα στατικότητας, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.

Όπως έγινε γνωστό, η διακοπή της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας Αρσενίου Πέλλας και η κίνηση όλων των οχημάτων θα γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. «Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πρόκειται σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, για γέφυρα που κατασκευάστηκε μεταξύ των δεκαετιών ’40 – ’50 και βρίσκεται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του τεχνητού υδατοκρίτη – Τάφρος 66, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, που μετακινούνται για τις αγροτικές εργασίες και τις καθημερινές τους ασχολίες.

Οι κάτοικοι του Αρσενίου, μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, είναι ανάστατοι, υποστηρίζοντας πως οι εναλλακτικές διαδρομές με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους και τα αγροτικά μηχανήματα θα τους κοστίζουν σε χρόνο αλλά και σε χρήμα, καθώς καλούνται να διανύουν μεγαλύτερες χιλιομετρικές αποστάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καύσιμα.

Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή Σκύδρας απευθύνθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να συντηρηθεί η παλιά και να κατασκευαστεί νέα γέφυρα. «Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία για τους κατοίκους, πρόκειται για ένα κομβικό οδικό σημείο και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στις μετακινήσεις. Χρόνια ολόκληρα ως δήμος φωνάζαμε πως έπρεπε να κατασκευαστεί νέα γέφυρα», δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ η δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου.

Η κ. Ιγνατιάδου πρόσθεσε πως «κανένας δήμος δεν έχει τους πόρους να κατασκευάσει από μόνος του νέα γέφυρα», λέγοντας πως επί χρόνια αποτελούσε αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι διέρχεται από την Τάφρο 66. Παράλληλα, η δήμαρχος σημείωσε πως μέσα στις ενέργειες της δημοτικής αρχής ήταν η άμεση αποστολή εγγράφου προς τη 2η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στην Έδεσσα ώστε να εξεταστεί εάν τεχνικά υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής νέας γέφυρας στρατιωτικού τύπου.

«Είμαστε σε επαφές και ενέργειες ώστε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το συντομότερο δυνατό μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Αστυνομίας για το κλείσιμο της γέφυρας του Αρσενίου», συμπληρώνει η δήμαρχος Σκύδρας. Στο σημείο της γέφυρας Αρσενίου, με μέριμνα και ευθύνη του δήμου τοποθετήθηκε και η κατάλληλη σήμανση και ενημέρωση για τους οδηγούς.

Σημειώνεται πως εντός του 2024, στη συγκεκριμένη γέφυρα, στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», τοποθετήθηκαν αισθητήρες ώστε σε πραγματικό χρόνο να γίνεται έλεγχος δομικής υγείας μέσω σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης.