Ο Σύλλογος ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ προσκαλεί σε ένα ανοιχτό δοκιμαστικό μάθημα χορού για παιδιά.

Η πρόσκληση με τις πληροφορίες αναφέρει:

Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή, με τόσους περισπασμούς και αποσπάσεις, να βρείτε μια ποιοτική δραστηριότητα που θα κρατήσει αληθινά το ενδιαφέρον των παιδιών σας.

Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και γι’ αυτό σας προτείνουμε μια ξεχωριστή εμπειρία: τον ελληνικό παραδοσιακό χορό!

Με απλά βήματα και χαρούμενη μουσική, τα παιδιά:

διασκεδάζουν και εκτονώνονται δημιουργικά

μαθαίνουν να συνεργάζονται και να γίνονται μέλη μιας ομάδας

ενισχύουν την κοινωνικότητά τους και την αυτοπεποίθησή τους

έρχονται πιο κοντά στις ρίζες και την παράδοσή μας

Την επόμενη Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην όμορφη αίθουσα μας στην οδό Χαλκιδικής 39 στη Μεταμόρφωση, σε ένα ανοιχτό, δοκιμαστικό μάθημα παραδοσιακών χορών!

Τμήματα:

Νηπιακό τμήμα 18:00 – 19:00 : από 5 ετών και μέχρι τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Παιδικό τμήμα 19:00 – 20:15 : για μαθητές Δημοτικού

Σημειώστε και μια καινοτομία: την ίδια ώρα με το παιδικό τμήμα λειτουργεί παράλληλο τμήμα

ενηλίκων σε διπλανή αίθουσα για να αξιοποιούν το χρόνο τους οι γονείς και οι συνοδοί, εφόσον το επιθυμούν!

Κάθε Παρασκευή ο χορός, η μουσική και το χαμόγελο θα γίνονται η πιο όμορφη συνήθεια για τα παιδιά μας!

Με αγάπη για τα παιδιά και τον χορό,

Οι Δάσκαλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ