Η Ρόδος τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με ένα θέαμα που καθήλωσε κατοίκους και επισκέπτες, όπου με την βοήθεια τεχνολογίας αναβίωσε η ιστορία του νησιού.

Ο ουρανός του νησιού μετατράπηκε σε έναν ζωντανό καμβά, όπου 1.000 drones πραγματοποίησαν ένα ανεπανάληπτο σόου φωτός, ταξιδεύοντας τους θεατές μέσα στους αιώνες της ρόδιας ιστορίας.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρέθηκε η αναβίωση του αρχαίου θαύματος, του Κολοσσού της Ρόδου. Η εμβληματική μορφή του γιγάντιου αγάλματος σχηματίστηκε με εκθαμβωτικό τρόπο στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας μία μοναδική οπτική εμπειρία που θύμισε την αίγλη του νησιού κατά την αρχαιότητα.

Τα 1.000 drones «ζωγράφισαν» στον ουρανό και άλλα εμβληματικά σύμβολα και μνημεία που κάνουν τη Ρόδο μοναδική, όπως την ιστορική παρουσία των Ιπποτών και τα μεσαιωνικά τους κάστρα, τα γνωστά ελάφια, σήμα κατατεθέν του νησιού, την πανέμορφη Κοιλάδα των Πεταλούδων και την μορφή του περίφημου ρόδιου Ολυμπιονίκη Διαγόρα.