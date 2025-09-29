«Σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και όποιος θέλει να παραστήσει τον αυτόκλητο δικαστή δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο χυδαίας εργαλειοποίησης από κόμματα που προσπάθησαν να κερδίσουν ψήφους», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την στάση των κομμάτων στην υπόθεση των Τεμπών είπε ακόμα: «Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών. Παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία και να σταθούν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη και επικεφαλής κομμάτων χρησιμοποιώντας τη νομική τους ιδιότητα παίζουν καθυστερήσεις για να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών. Τα κόμματα αυτά και όχι η κοινωνία θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μπανανία αλλά δε θα το καταφέρουν».

Τόνισε ακόμα: «Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να παραγγείλουμε αποφάσεις στην δικαιοσύνη. Το τι θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι δουλειά των δικαστών».

«Πρέπει να γίνει η Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα για να ικανοποιήσει τις ορέξεις κάποιων κομμάτων;», διερωτήθηκε ακόμα.