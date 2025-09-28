Δύο περιστατικά ηλεκτροπληξίας μικρών παιδιών καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες σε δημόσιους χώρους στην Αττική, με αποτέλεσμα και τα δύο ανήλικα ηλικίας 1,5 και εννέα ετών αντίστοιχα να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το πρώτο περιστατικό σύμφωνα με το MEGA σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα όταν ένα εννιάχρονο κοριτσάκι άγγιξε κατά λάθος εκτεθειμένα καλώδια, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα και η περιοχή να βυθιστεί στο σκοτάδι.

«Έγινε διακοπή ρεύματος σε όλο το πάρκο, ήταν γύρω στις 20.30, το παιδί έντρομο μου λέει: μαμά πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει» είπε η μητέρα, μιλώντας στο MEGA. «Πηγαίνοντας στο σημείο συνάντησα καλώδια εκτεθειμένα από κολώνα. Γύρω από την κολώνα πολυκαιρισμένη χαρτοταινία, που φαίνεται ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες παιδάκια» πρόσθεσε η ίδια.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (27/9) σε κατάστημα καφέ εντός του ιππικού ομίλου στο Τατόι, όταν ένα κοριτσάκι 1,5 ετών που είχε πάει με τη μητέρα του εκεί ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο.

Πρόκειται σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του Star για έναν περιφραγμένο χώρο. Κάτω από την περίφραξη υπήρχε μία διάφανη ηλεκτροφόρα ταινία, όπως φαίνεται και στα πλάνα που μετέδωσε το κανάλι.

Από την ταινία αυτή πιάστηκε το παιδάκι και το χτύπησε το ρεύμα. Ηλεκτροπληξία υπέστη και η μητέρα του, που το κρατούσε από το χέρι.