Αναστάτωση επικράτησε σε παιδική χαρά της Αρτέμιδας, όταν ένα κοριτσάκι 9 ετών ήρθε σε επαφή με γυμνά καλώδια που προεξείχαν από κολώνα φωτισμού και υπέστη ηλεκτροπληξία. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί παρενέβησαν εγκαίρως και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ οι γονείς κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων για την επικίνδυνη αυτή αμέλεια.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για το ζήτημα της ασφάλειας σε δημόσιους χώρους που προορίζονται για παιδιά, αλλά και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό της 9χρονης.

Το χρονικό του ατυχήματος

Η μικρή έπαιζε στην παιδική χαρά λίγο πριν νυχτώσει. Όταν πέρασε δίπλα από κολώνα φωτισμού, ακούμπησε χωρίς να το αντιληφθεί τα γυμνά καλώδια που ήταν εκτεθειμένα. Η επαφή στάθηκε αρκετή για να υποστεί ηλεκτροπληξία και να καταρρεύσει.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της βίωσε στιγμές πανικού, καθώς διακόπηκε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά και δεν μπορούσε να εντοπίσει το παιδί της. Λίγο αργότερα το βρήκε στο έδαφος, σε κατάσταση σοκ, ανήμπορο να κινηθεί και κλαίγοντας.

Ασθενοφόρο μετέφερε εσπευσμένα το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύτηκε για παρακολούθηση και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Η έγκαιρη αντίδραση των γιατρών αποδείχθηκε σωτήρια, με αποτέλεσμα το παιδί να αναρρώσει χωρίς σοβαρές επιπλοκές, βάζοντας τέλος στην αγωνία των γονιών.

Η οικογένεια, ωστόσο, ζητά την απόδοση ευθυνών για την επικίνδυνη αμέλεια που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή στην κόρη τους. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Δήμου ότι «Βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές», αφήνοντας εκτεθειμένα τα καλώδια.