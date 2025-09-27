Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας 30 ετών, μετά από τροχαίο στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 30χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως και έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος, σύμφωνα με το thestival.gr.

Κατά τη σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά, αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και διακομίστηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς στο όχημα.