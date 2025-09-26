Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, που πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα εδώ και επτά ημέρες μαζί με τον Πάνο Ρούτσι, ένιωσε την Παρασκευή έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και τον μετέφερε με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Οικονομόπουλος δεν έχει συγγενική σχέση με θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά συμμετέχει στην απεργία πείνας για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.