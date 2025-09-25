Κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι πραγματοποίησαν οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, έπειτα από κάλεσμα του ΣΟΤΑ και του ΣΑΤΑ.

Τα ταξί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ, κινήθηκαν προς το Σύνταγμα και συνάντησαν τον Πάνο Ρούτσι.

«Σήμερα αφήνουμε πίσω τα δικά μας προβλήματα, δεν κάνουμε συνδικαλισμό για το ταξί. Σήμερα μεταφέρουμε το αίτημα της κοινωνίας, των επιβατών που μεταφέρουμε, που είναι η αγανάκτησή μας και η αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά το αυτονόητο. Το αναφαίρετο δικαίωμά του να δει τι υπάρχει στο μνήμα που έθαψαν το παιδί του», δήλωσε ο Πέτρος Διπλάρης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής.