Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν συντελεστεί και δρομολογούνται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αστικής κινητικότητας παρουσιάστηκαν στο πάνελ της συζήτησης με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες – Αστική κινητικότητα: Οι επιβάτες επιστρέφουν, οι προσδοκίες διευρύνονται», στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Γ. Σπηλιόπουλος, ΟΑΣΑ: Ήδη το 20% των επιβατών χρησιμοποιεί τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω τραπεζικής κάρτας

Ο Γιώργος Σπηλιόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ έκανε γνωστό ότι η δυνατότητα πληρωμής εισιτηρίου μέσω τραπεζικής κάρτας στα μέσα μαζικής μεταφοράς εδραιώνεται συνεχώς, καθώς χρήση της εν λόγω δυνατότητας κάνει το 20% των ημερήσιων επιβατών (ποσοστό που αναμένεται να ξεπεράσει το 50% προσεχώς) και το 30% των επιβατών αεροδρομίου, με σημαντικά οφέλη, όχι μόνο προς την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αλλά και προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Οργανισμού.

Ο κ. Σπηλιόπουλος πρόσθεσε επίσης ότι ακολουθεί η εφαρμογή του συστήματος Account Based Ticketing για το συνδυασμό πληρωμής του εισιτηρίου στα μέσα μεταφοράς, με τη χρήση ταξί, ποδηλάτου και άλλων υπηρεσιών.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι ανέπαφες συναλλαγές έφτασαν τα 10 εκατ. από την αρχή του χρόνου έως σήμερα.

«Σε δυόμιση χρόνια, αυτά που έγιναν στις αστικές συγκοινωνίες (ανανέωση στόλου και νέες ψηφιακές υπηρεσίες) δεν έγιναν τα προηγούμενα 30 χρόνια.

Οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατ. και παράλληλα, δρομολογούνται κι άλλες επενδύσεις για την αναβάθμιση και προμήθεια νέων συρμών στη ΣΤΑΣΥ και νέων οχημάτων στη ΟΣΥ», σχολίασε ο κ. Σπηλιόπουλος.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι το δίκτυο των λεωφορείων επεκτείνεται συνεχώς, φτάνοντας έως τον Μαραθώνα, το Μαρκόπουλο και τα Καλύβια, ενώ θα υπάρξουν και περαιτέρω επεκτάσεις σε όλη την Περιφέρεια Αττικής.

Ενόσω ο ΟΑΣΑ επεξεργάζεται το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής πραγματοποιούνται κι άλλες παράλληλες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως η ίδρυση και επέκταση της Συγκοινωνιακής Αστυνομίας, με στόχο οι Αστυνομικοί να φτάσουν τους 340, από 140 που ήταν πέρσι, μέτρο που μεγιστοποιεί την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, ανέφερε ο κ. Σπηλιόπουλος.

Αθ. Κοτταράς, ΣΤΑΣΥ: 100.000 επιβάτες μετακινήθηκαν τα δύο Σάββατα 24ωρης λειτουργίας – Αυξάνονται οι έλεγχοι, εντείνονται οι επενδύσεις

«Περισσότεροι από 100.000 επιβάτες επέλεξαν τα δύο προηγούμενα Σάββατα για τις νυχτερινές μετακινήσεις τους το Μετρό και το Τραμ, στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας των δύο μέσων σταθερής τροχιάς».

Αυτό ανέφερε ο Αθανάσιος Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, λέγοντας ότι για να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε παραμετροποίηση των συστημάτων και στον προγραμματισμό των συντηρήσεων σε άλλες ημέρες.

Σχετικά με το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, αυτή την περίοδο έχουν συμβασιοποιηθεί έργα 100 εκατ. ευρώ και παράλληλα δρομολογούνται έργα που αγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που υλοποιούνται ξεχωρίζει η αναβάθμιση 14 συρμών της Γραμμής 1, με στόχο να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν σταδιακά από τις αρχές του επόμενου έτους.

Επίσης, έχει υπογραφεί σύμβαση, ύψους 14 εκατ. ευρώ για την βελτίωση των υποδομών και την αντικατάσταση του τροχαίου υλικού στις Γραμμές 2 και 3, ενώ προωθείται η εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε 12 συρμούς των δύο γραμμών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ανέφερε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και έως το τέλος του έτους θα προσληφθούν 370 άτομα σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής ο κ. Κοτταράς υπογράμμισε πως οι έλεγχοι αποδίδουν, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης των εσόδων είναι μεγαλύτερος από αυτόν της επιβατικής κίνησης (12% έναντι 8%).

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται 420.000 έλεγχοι τον μήνα και στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τους 500.000 τον μήνα», εξήγησε ο κ. Κοτταράς.

Προσέθεσε ότι με την εφαρμογή του σχεδίου «Αριάδνη» έχουν αυξηθεί σημαντικά οι συλλήψεις που κάνει η αστυνομία μέσα στους συρμούς, ενώ μέσω των drones, ειδικά στη γραμμή 1 του μετρό, υπήρξαν τουλάχιστον 100 περιπτώσεις κλοπών, οι οποίες αποφεύχθηκαν.

Στ. Αγιάσογλου, ΟΣΥ: Εντός του 2026, η προμήθεια ακόμα 125 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων

Για τη ριζική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τη βελτίωση της εμπειρίας της μετακίνησης στην ΟΣΥ αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στέφανος Αγιάσογλου.

Ξεκινώντας από τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, υπογράμμισε ότι σε τέσσερα αμαξοστάσια υπάρχουν ήδη υποδομές φόρτισης και ετοιμάζεται ένα πέμπτο, με τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στους δρόμους να ανέρχονται στα 240 και να αναμένονται επιπλέον 125 εντός του 2026.

Πρόσθεσε πως η προσπάθεια για τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε το 2020 και πλέον έχουν γίνει «άλματα» όσον αφορά την τεχνολογία.

Ένα άλλο καύσιμο που εξετάζεται είναι το υδρογόνο, με την ΟΣΥ να συμμετέχει σε μία από τις τέσσερις μικρές «κοιλάδες» υδρογόνου, και σε συνεργασία με την AVIN, να δημιουργεί το πρώτο πρατήριο υδρογόνου στα ‘Ανω Λιόσια, ενώ έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για 3 λεωφορεία υδρογόνου.

Σχετικά με τους ελέγχους στα μέσα της ΟΣΥ τόνισε πως ο αριθμός των ελεγκτών έχει τετραπλασιαστεί μέσω προσλήψεων από τη ΔΥΠΑ και μεταφοράς εργαζομένων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

«Οι έλεγχοι γίνονται κατά χιλιάδες και στοχευμένα», με τον κ. Αγιάσογλου να σχολιάζει πως σε περιοχές με υψηλή παραβατικότητα, η παρουσία της Αστυνομίας έχει αποβεί καθοριστική.

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια για πρόσληψη νέων οδηγών, με στόχο να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις, ενώ παράλληλα, παρέχονται και εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως τα τηλεφωνικά ραντεβού για τη μετακίνηση των ΑμεΑ με βαν.

Σ. Βαρούχ, Uber Ελλάδας: Με το 50% του στόλου των ταξί της Αττικής συνεργάζεται η Uber Ελλάδας

Με σχεδόν το 50% του στόλου ταξί της Αττικής συνεργάζεται η Uber, σύμφωνα με όσα είπε η Σαρίτα Βαρούχ, γενική Α διευθύντρια της Uber Ελλάδας, η οποία κλείνει πάνω απο 10 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από 180 εκατομμύρια χρήστες μετακινούνται μηνιαίως με την Uber, 8 εκατομμύρια οδηγοί συνεργάζονται με την εταιρεία, ενώ πραγματοποιούνται 36 εκατομμύρια διαδρομές κάθε μέρα.

«Η εμπειρία μας στην Ελλάδα, μας επιτρέπει να προσφέρουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες. Το όραμά μας είναι η εφαρμογή των πολυτροπικών μετακινήσεων και στην Ελλάδα, φτάνει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να εισάγουμε κι άλλες υπηρεσίες στη χώρα ώστε να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές μετακίνησης τόσο στους πολίτες όσο και στους επισκέπτες της χώρας και να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας στην Ελλάδα».

Μιλώντας για την αποστολή της Uber διεθνώς, η κ. Βαρούχ επισήμανε ότι επικεντρώνεται στην πολυτροπική μετακίνηση- δηλαδή να μπορεί να επιλέγει ο επιβάτης τον τρόπο μετακίνησης (ταξί, πατίνι, πολυτελή οχήματα, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) μέσα από μια εφαρμογή, τη βιωσιμότητα, καθώς η εταιρεία έχει στόχο, όλες οι μετακινήσεις με τον στόλο της στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030 και την αυτόνομη μετακίνηση.

Σχετικά με το εγχώριο περιβάλλον, η κα Βαρούχ τόνισε ότι «στην Ελλάδα έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, αφού τον Αύγουστο ψηφίστηκε η ΚΥΑ για τη διασαφήνιση κανόνων λειτουργίας για τα ΕΙΧ καθώς και η ψηφιοποίηση των αδειών ταξί, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερη αλλαγή».

Ωστόσο, όπως είπε η Ελλάδα είναι ακόμα πίσω στον τομέα των επιλογών μετακίνησης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, «φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να καινοτομήσει». Έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τη δυνατότητα της εφαρμογής που επιτρέπει στον επιβάτη να γνωρίζει το ακριβές κόστος της μετακίνησης του πριν επιλέξει την υπηρεσία και αυξάνει τόσο τις πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία οι χρήστες, αλλά και το εισόδημα των συνεργατών οδηγών. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι ενεργή στην Ελλάδα, λόγω νομικών περιορισμών.

Α. Τοπαλίδου, Freenow Ελλάδας: Το νομοθετικό πλαίσιο για τις πλατφόρμες παραμένει ασαφές, αποτρέποντας τις επενδύσεις

«Ασαφές και καθόλου ξεκάθαρο» χαρακτήρισε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πλατφόρμες κινητικότητας στην Ελλάδα, η γενική διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, ‘Ασπα Τοπαλίδου, ισχυριζόμενη ότι, ανά περιπτώσεις, δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. «Το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο, λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδύσεις και φρενάρει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, εις βάρος της καθημερινότητας του πολίτη», σχολίασε.

Η κα Τοπαλίδου έθεσε ερωτήματα όπως «Πρέπει οι εταιρείες να φορολογούνται στην Ελλάδα; Δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να αδειοδοτούνται; Ούτε αυτό το ξέρουμε». «Η Freenow διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, καταβάλει φόρους και ΦΠΑ στην Ελλάδα, έχοντας 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά», ανέφερε στη συνέχεια.

Η κα Τοπαλίδου επισήμανε, επίσης, την επιτυχία μείωσης του χρόνου αναμονής εξυπηρέτησης των χρηστών της εφαρμογής, που πλέον ο μέσος όρος του έχει «πέσει» κάτω από τα τρία λεπτά, αλλά και στις δυνατότητες που δίνει στην εταιρεία, το γεγονός ότι αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας της Lyft, αποκτώντας έτσι «πρόσβαση σε περισσότερη τεχνογνωσία και τεχνολογία».

Η Freenow Ελλάδας μετρά 14 χρόνια λειτουργίας και πάνω από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, με παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και 20 ακόμη πόλεις της Ελλάδας, παραμένοντας, όπως υποστήριξε, η μεγαλύτερη πλατφόρμα για μετακινήσεις με ταξί στη χώρα.