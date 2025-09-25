Τί είναι το Happy Vibes Festival;

Ένα διήμερο γεμάτο vibes για καλό σκοπό! Η ζωή είναι γεμάτη μικρές χαρές που κρύβονται σε στιγμές που θυμόμαστε για πάντα. Το Happy Vibes Festival 2025 έρχεται στις 4 & 5 Οκτωβρίου στην καρδιά της Πλάκας, στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Αθήνα), για να δημιουργήσει ακριβώς αυτές τις στιγμές — γεμάτες ρυθμό, κίνηση, μουσική, έμπνευση και χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους! Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Σκοπός είναι να βρεις την απόδραση που αξίζεις από την καθημερινότητά σου, γιατί ναι, θα περάσεις σίγουρα τέλεια το Σαββατοκύριακο αυτό, αλλά ίσως βρεις κάτι που θα σε εμπνεύσει και από εδώ και στο εξής θα δίνει ένα άλλο vibe στη ζωή σου! Ψυχαγωγία, έκφραση και κίνηση με σκοπό την χαρά, που όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται!

Χορός όχι για να χορέψεις, αλλά για να επικοινωνήσεις, να νιώσεις και να χαρείς! Salsa και Bachata με τον μαγικό Kiki, Kizomba από τους παγκόσμιους πρωταθλητές Αντώνη και Χαρά, ελληνικοί λαϊκοί χοροί και ζεϊμπέκικο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο Χρήστο Σιακαλλή. Αν ήδη χορεύεις έλα να περάσουμε καλά, αν δεν χορεύεις έλα και θα φροντίσουμε εμείς να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Σημαντική προϋπόθεση, η θετική σου ενέργεια!

Προσβασιμότητα & Συμπερίληψη

Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Το Thisability Creative Dance και η MiVida Dance School με δύο υπέροχα workshops θα μας δείξουν ότι ο χορός, η παρέα και η χαρά είναι για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας ή ικανοτήτων.

Ευεξία και Ψυχική Υγεία

Η Ιωάννα Λαουμτζή, η Μαρία Παμπουκίδη και η Μάρθα Βούλγαρη δημιουργούν στιγμές αυτοφροντίδας, χαλάρωσης και αναζωογόνησης με Face Yoga και Pilates, και σε συνδυασμό με workshops για Body Coaching , mindset και ψυχική αρμονία εμπνέουν μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν νέους τρόπους ενδυνάμωσης και εσωτερικής ισορροπίας.

Κι αν θέλεις απλά να περάσεις ωραία; Έχουμε δύο υπέροχα απογευματόβραδα γεμάτα μουσική!

Το Σάββατο από τις 18:00 ταξιδεύουμε και χορεύουμε με τις «Μουσικές του Κόσμου» του Dj Estelio El Social ενώ την Κυριακή, τη σκυτάλη παίρνει η ελληνική μουσική, αφού οι φανταστικοί Τεκεντζήδες θ’ανέβουν στην σκηνή και θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε μαζί τους και φυσικά να χορέψουμε. Hug Stop by Hug Me Back Μια στάση για αγκαλιές – γιατί μια αγκαλιά μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη μέρα σου.Το Happy Vibes Festival θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χορηγία του Stelios Foundation Conference Hall.

Εισιτήρια

Day Pass: €10

Weekend Pass: €18

Παιδιά έως 12 ετών: Δωρεάν

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της πλατφόρμας more.gr

Πρόγραμμα γεμάτο… happy vibes!

Σάββατο

12:00 – 12:50 Pilates

13:00- 13:50 Unconditional Body Coaching*

14:00- 14:50

Salsa 15:00- 15:50

Kizomba -Χόρεψε σε μια αγκαλιά 16:00- 16:50

Bachata- Salsa- Μάθε τα πρώτα σου βήματα 17:00 – 17:45

Ανοιχτό μάθημα για άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες 18:00- 21:30

Μουσικές του κόσμου

[20:00 – 20:30 Kiki -A fun interactive act- Όλοι μπορούμε να χορέψουμε]

Κυριακή 12:00 – 12:50

Face yoga 13:00- 13:50

Ψυχική Υγεία και Αρμονία 14:00- 14:50 Ζεϊμπέκικο- Κάνε τα πρώτα σου βήματα 15:00- 15:50

Ζεϊμπέκικο- Κάνε ακόμα ένα βήμα 16:00- 16:40

Ανοιχτό μάθημα για άτομα με αναπηρία* 16:50 – 17:50

Ζεϊμπέκικο- Μια φιγούρα για τους μυημένους! 18:00 – 18:30

Χασάπικο- Συρτάκι 18:45 – 20:45 Οι τεκεντζήδες- live band*

Όλα τα μαθήματα είναι για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας εκτός των δύο μαθημάτων με αστερίσκο, που είναι για άτομα που ήδη έχουν εμπειρία στον χορό.**

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμα για λόγους ομαλής διεξαγωγής του φεστιβάλ.

Concept by

Το Happy Vibes Festival είναι έμπνευση του Kiki Kakoullis, καλλιτέχνη και χορογράφου με πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον χώρο της εκπαίδευσης, του χορού και του performance. Εδώ και μια δεκαετία, είναι ενεργός εθελοντής του Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας με πάθος το έργο του οργανισμού.

Για το Make-A-Wish Ελλάδος

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει ευχές παιδιών 3-17 ετών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Από το 1996 έχει εκπληρώσει περισσότερες από 4.000 ευχές παιδιών, δίνοντάς τους το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Μάθετε περισσότερα στο www.makeawish.gr

Για το Stelios Foundation Conference Hall

Το Stelios Foundation Conference Hall αποτελεί έναν σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο χώρο εκδηλώσεων στην καρδιά της Πλάκας. Ανήκει στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο υποστηρίζει δράσεις με κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Μάθετε περισσότερα στο https://steliosfoundation.gr/

Βρες την απόδραση που σου αξίζει! Κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/happy-vibes-festival-2025/

Ακολούθησε το @happyvibesfest στο Ιnstagram και στο TikΤοκ.

Για ενημερώσεις, backstage στιγμές και πολλά χαρούμενα vibes!